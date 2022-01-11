Умные очки Apple смогут настраивать линзы в зависимости от зрения владельца

20:40, 11 января 2022, ПАИ

Компания Apple получила патент на технологию, которая позволит умным очкам Apple Glass настраивать линзы в зависимости от зрения владельца, сообщил портал Apple Insider.

Отмечается, что технология предусматривает использование набора линз, среди которых есть жидкокристаллические и настраиваемые линзы других типов. Один из возможных вариантов – использование линзы Альвареса, оптическую силу которой можно регулировать при помощи изменения взаимного расположения двух частей конструкции. Оптический материал жидкокристаллических линз будет окружён электродами, которые позволят корректировать светопропускающую способность и другие характеристики очков.

По данным компании, очки также будут оснащены технологией отслеживания взгляда: они смогут фокусироваться на визуальных объектах, на которых сосредоточено внимание пользователя.