Встреча на «Седьмом небе». Подземелья и драконы, плитка и другие планы на 2022 год

21:17, 11 января 2022, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели предложили массу идей и планов, которые они собираются осуществить в 2022 году. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:



1. Разобраться в настольной игре «Подземелья и драконы».

2. Свозить мужа на море.

3. Если верить банку, то работать на кредит.

4. Обновить жену.

5. Похудеть, но сначала поесть.

6. Стать блондинкой.

7. Заработать свой первый миллион.

8. Посадить рассаду.

9. Займёмся плиткой. Он в ванной, а я шоколада.

10. Позволить себе «продуктовую корзину».

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!