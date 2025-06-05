Сиреневый наряд и трудоёмкий подарок: мама победительницы акции «Губернаторский дневник» рассказала о подготовке к встрече с главой региона

21:18, 05 июня 2025, ПАИ

Ученица второго класса Псковского социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова Алина Толстая за три месяца получила 532 пятёрки и смогла побывать на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с победителями акции «Губернаторский дневник». Мама школьницы Яна Толстая в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала о подготовке к этой встрече.

«Когда мы узнали, что стали победителями конкурса «Губернаторский дневник», у меня сразу появилось много мыслей и идей – хотелось всё успеть и сделать идеально. В первую очередь я отправилась выбирать костюм для дочери. Ведь для такой важной встречи наряд – очень значимая часть. Заказала сразу много брючных костюмов разных цветов и размеров, чтобы выбрать лучший. В итоге остановились на сиреневом. Всего мы рассматривали около пяти вариантов костюмов – разные пиджаки, банты, цвета: малиновый, белый, чёрный», – поделилась собеседница ПАИ.

Мама школьницы также отметила, что они хотели вручить главе региона какой-то особенный подарок. «Мы с дочкой решили подготовить алмазную мозаику с изображением немецкой овчарки, ведь у губернатора есть такая собака. Работа заняла много времени: я начала вечером после танцев дочери и работала до двух ночи, а потом ещё два дня мы вместе клеили каждую маленькую «алмазинку», она даже гулять не ходила. Размер картины – 40 на 50 сантиметров. Рамку я собирала из двух разных, чтобы получилась уникальная. Подарок готовился с душой и любовью», – рассказала она.

В день встречи мама с дочкой проснулись в 06:00, чтобы успеть на причёску к 08:00. «Мастер крутила кудри полтора часа – всё было очень красиво», – заметила Яна Толстая.

Посещение правительства Псковской области и сама акция «Губернаторский дневник» произвели на маму школьницы и её дочку огромное впечатление, подчеркнула собеседница ПАИ. «Это уникальный проект, который даёт детям возможность почувствовать себя взрослыми и ответственными. Когда ребята вошли в большой зал и сели на места депутатов, они на минуту забыли, что они школьники, – настолько серьёзной и торжественной была атмосфера. Это море эмоций, которые я не могла отпустить даже ночью: уснуть было сложно, а утром я проснулась с теми же чувствами, словно ещё нахожусь там», – отметила мама Алины Толстой.

Перед встречей она советовала дочке рассказать губернатору о своих увлечениях. «Она занимается танцами, и в этом году их команда участвовала в соревнованиях в Москве, а теперь получила приглашение выступить в Объединённых Арабских Эмиратах. Это дорогостоящее мероприятие, и руководитель ищет спонсоров для поездки. Я попросила дочку рассказать об этом, но она очень скромная и стеснялась, особенно когда рядом сидел Михаил Юрьевич Ведерников, просто потеряла дар речи», – рассказала мама школьницы.

«И акция «Губернаторский дневник», и подготовка к встрече с главой региона, и сама встреча с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым – все эти впечатления останутся с нами на всю жизнь», – подчеркнула мама отличницы.

Напомним, акция «Губернаторский дневник» прошла в Псковской области уже в 12-й раз. Ежегодно школьники из разных муниципалитетов стремятся заработать как можно больше отличных оценок, чтобы в конце учебного года отправиться на чаепитие к губернатору Псковской области. За всё время проведения «Губернаторского дневника» в нём приняли участие сотни школьников.

Ранее победители «Губернаторского дневника» уже делились своими впечатлениями о встрече с губернатором. Со всеми новостями об акции «Губернаторский дневник» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.