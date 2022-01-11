ВОЗ считает необходимой разработку новых вакцин от коронавируса
Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по составу вакцин от коронавируса считает необходимой разработку дополнительных препаратов, оказывающих высокое влияние на профилактику коронавируса и его распространение, сообщается на официальном сайте организации.
Чтобы вакцины продолжали соответствовать критериям ВОЗ, они должны основываться на штаммах, генетически и антигенно близких к циркулирующему на данный момент варианту коронавируса, заключили в организации.
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