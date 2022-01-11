ВОЗ считает необходимой разработку новых вакцин от коронавируса

22:03, 11 января 2022, ПАИ

Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по составу вакцин от коронавируса считает необходимой разработку дополнительных препаратов, оказывающих высокое влияние на профилактику коронавируса и его распространение, сообщается на официальном сайте организации.

Чтобы вакцины продолжали соответствовать критериям ВОЗ, они должны основываться на штаммах, генетически и антигенно близких к циркулирующему на данный момент варианту коронавируса, заключили в организации.