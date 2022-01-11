Эксперт заявил, что короткие промежутки между ревакцинацией могут нанести вред иммунитету

23:09, 11 января 2022, ПАИ

Короткие периоды в четыре месяца между вакцинацией от коронавируса могут отрицательно отразиться на иммунной системе, сообщил руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери, пишет «Известия».

Он отметил, что в настоящее время врачи не располагают необходимыми данными о четвертой дозе вакцины, из-за чего не могут подготовить соответствующие рекомендации.

Кавалери подчеркнул, что введение бустерных доз в пределах каждых четырех месяцев может привести к проблемам с иммунным ответом. И он может быть не таким хорошим, как ожидается.