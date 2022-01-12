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Общество

Число новых случаев COVID-19 в России может превысить 100 тысяч в сутки

Число новых случаев COVID-19 в России может превысить 100 тысяч человек ежесуточно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией, ее цитирует ТАСС.

По словам главного санитарного врача, такая статистика по COVID-19 возможна из-за распространения омикрон-штамма. По состоянию на 11 января в России выявили 305 случаев инфицирования южноафриканским вариантом вируса в 13 регионах — его привозят из 25 стран, отметила Попова.

По ее словам, носитель омикрон-штамма может стать заразным на вторые сутки после инфицирования. Симптомы инфекции иногда проявляются позднее — на третий-пятый день.

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