15 января в Приказной палате отметят «Святки у псковского воеводы»

08:15, 12 января 2022, ПАИ

15 января в 15:00 в Приказной палате Псковского кремля отметят «Святки у псковского воеводы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Веселиться и поднимать вам настроение мы будем на трёх площадках: «От звезды до воды», святочные гадания в воеводской палате, вертепное представление о казни царя Ирода, а также задорное вечёрочное гуляние», - обещают организаторы.



Участие в мероприятии платное. Телефон для справок 8 (8112) 72 45 74.