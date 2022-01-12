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Общество

Гинцбург заявил, что «Спутник V» не нуждается в модификации под «омикрон»

Вакцину от коронавируса «Спутник V», в отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, не нужно модифицировать под новый вариант COVID-19 «омикрон», сообщил «Интерфаксу» директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Нет, остается та же самая рекомендация - вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» через шесть месяцев», - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

10 января гендиректор биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель сообщил CNBC, что они работают над созданием специальной бустерной дозы против «омикрона», которая должна быть готова к осени, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина его компании против штамма коронавируса «омикрон» будет готова к весне. Оба препарата являются мРНК-вакцинами в отличие от «Спутника V», который является векторной вакциной.

По мнению Гинцбурга, заявления этих компаний о разработке модификации их вакцин от COVID-19 связаны с тем, что «у них вакцины против «омикрона» не работают в отличие от «Спутника V», который работает».

По его словам, это подтверждается совместным исследованием центра им. Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

«В мРНК-вакцинах фиксированная конформация (пространственное расположение атомов в молекуле определённой конфигурации - ИФ) S-белка, которая хорошо работает против «уханьского» варианта, а у нас в «Спутнике» - не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых «Спутником» по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител», - сказал Гинцбург.

Он указал, что поэтому «Спутник V» работает против разных штаммов.

По мнению Гинцбурга, число прививаемых в сутки в РФ граждан должно быть в десять раз больше, чем сейчас, чтобы за полгода достичь необходимого уровня коллективного иммунитета.

«В день 500-600-700 тысяч человек в России должно вакцинироваться, а те, у кого прошло полгода с вакцинации, должны ревакцинироваться. Чтобы мы могли за полгода «зонтиком» накрыть страну от всех этих вариантов, против которых, как мы видим, «Спутник» действует. Пока он действует против всех известных вариантов, нам с ним повезло», - ответил Гинцбург на просьбу прокомментировать озвученные ранее данные о вакцинации на новогодних праздниках.

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Гинцбург заявил, что «Спутник V» не нуждается в модификации под «омикрон»

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