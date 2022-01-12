Три семьи артистов получили квартиры благодаря губернатору Псковской области

08:55, 12 января 2022, ПАИ

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Три семьи артистов получили квартиры благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.



«Вопрос о предоставлении жилья семьям молодых артистов мы обсуждали на встрече с представителями театрального сообщества региона в 2020 году. Cейчас квартиры переданы новым владельцам в служебное пользование с возможностью дальнейшей приватизации. Кто-то уже расставляет мебель, а кто-то пока ещё проводит ремонт», - уточнил глава региона в своём Instagram.



Одна из квартир предоставлена молодой семье актёров Великолукского драмтеатра. Евгений Петров и Дарья Корнева познакомились в театре в 2017 году, а в 2018-м создали семью. Новое жильё расположено совсем рядом с театром.



Квартиру получил и ведущий артист Псковского областного театра кукол Виталий Ивашнев.



Третья квартира предоставлена семье артистов Ярославлевых, живущих в Пскове. Надежда – актриса областного театра кукол, а Андрей – актёр Псковского драмтеатра им. Пушкина.



«Искренне желаю, чтобы новые квартиры изменили жизнь наших артистов к лучшему, придали им уверенности в своих силах, позволили ещё больше раскрыться их ярким талантам!» - написал губернатор.