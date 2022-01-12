Дома на трёх улицах в Пскове временно отключат от водоснабжения
Водоснабжение могут частично отключить на трёх улицах Пскова 12 января, сообщили в Горводоканале.
Отключение связано с проведением ремонтных работ. Без воды останутся жители домов № 49а, 51 и 51а на улице М. Горького, дома №20а на улице Красноармейской и домов №7а и 9а на улице Госпитальной.
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