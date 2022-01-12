Ноль градусов ожидается сегодня в Пскове
12 января в Псковской области ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Утром на севере области пройдет мокрый снег и дождь. Днем - небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный. Температура до -0...-5.
В Пскове днем без существенных осадков. Температура до -0...-2. В Великих Луках днем без существенных осадков, температура до -3...-5.
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