Ноль градусов ожидается сегодня в Пскове

09:05, 12 января 2022, ПАИ

12 января в Псковской области ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Утром на севере области пройдет мокрый снег и дождь. Днем - небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный. Температура до -0...-5.

В Пскове днем без существенных осадков. Температура до -0...-2. В Великих Луках днем без существенных осадков, температура до -3...-5.