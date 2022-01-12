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Зачем нужна гормональная терапия при коронавирусе, объяснила врач из Пскова

Зачем нужна гормональная терапия при коронавирусе, объяснила исполняющая обязанности заведующего 3-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова. Об этом пишет «Псковская правда».

Коронавирус попадает в организм через дыхательные пути и взаимодействует, в первую очередь, с толл-рецепторами (TLR) эпителиальных клеток бронхов, альвеол, кишечника и эндотелиоцитов сосудов, а также с рецепторами ангиотензинпревращающего фермента. Эти рецепторы инициируют массивную активацию иммунной системы и образование в большом количестве цитокинов («цитокиновая буря»). Буря может привести к цитокиновому сепсису с развитием синдрома полиорганной недостаточности.

«Глюкокортикостероиды и таргетная биологическая терапия являются препаратами первого выбора для лечения больных с массивной активацией иммунной системы. Они угнетают все фазы воспаления, синтез широкого спектра противовоспалительных медиаторов, увеличение концентрации которых в рамках цитокинового шторма ассоциируется с неблагоприятным прогнозом при COVID‑19 и риском развития ОРДС и сепсиса», - пояснила специалист.

Пациенты, получающие глюкокортикостероиды, должны находиться под наблюдением на предмет побочных эффектов. Особенно глюкокортикостероиды необходимо применять с осторожностью при сахарном диабете, гипертонической болезни, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, ожирении, признаках активной бактериальной инфекции, тромботических нарушениях, учитывая все риски.

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