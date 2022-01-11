Детская выставка-конкурс «Символ года-2022» проходит в псковской библиотеке

09:30, 12 января 2022, ПАИ

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В Пскове в Библиотеке – центре общения и информации имени И. Н. Григорьева проходит выставка-конкурс творческих работ для детей «Символ года-2022». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Цели конкурса – популяризировать ценности чтения детской литературы, развить творческие способности, воображение детей и выявить юных талантов. В конкурсе могут принимать участие дети от 5 до 12 лет.

Этапы конкурса:

С 1 по 16 января 2022 г. – создание конкурсной работы и предоставление конкурсных работ жюри.

С 11 по 30 января 2022 г. – выставка конкурсных работ.

31 января 2022 г. – оценка работ жюри и подведение итогов конкурса.

1 февраля 2022 г. – награждение победителей в Библиотеке – центре общения и информации имени И. Н. Григорьева.

Для участия в конкурсе нужно (на выбор):

создать поделку/рисунок;

закончить/продолжить известную сказку/стихотворение, где есть герой – тигр;

сделать иллюстрацию к книге/истории, где есть герой – тигр;

сделать тематическое фото с книгой о тигре или в костюме тигрёнка.

Каждая работа должна сопровождаться информационной справкой, содержащей:

1) имя и фамилию автора рисунка/поделки,

2) название рисунка/поделки,

3) контактные данные участника.

Принести конкурсную работу в библиотеку (Юбилейная, 87а) с 1 по 16 января.

Дополнительная информация по телефону (8112) 57-16-15. Конкурсные работы можно увидеть в часы работы библиотеки.