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Общество

Дату закрытия парка «Лукоморье» в Пскове сдвинули на три дня

Парк световых фигур «Лукоморье» в Пскове будет работать не до 30-го, а до 27 января, уточнили в комитете по культуре Псковской области.

Парк расположен в Ботаническом саду, между площадью Победы и Зелёным театром. Посетить его можно в любой день, а с 18:00 до 22:00 зрители смогут послушать уникальный аудиоспектакль, представляющий собой отрывок из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». 

Также на территории «Лукоморья» установлены фигуры персонажей русских народных сказок – Леший, Кощей Бессмертный, витязь, избушка на курьих ножках и зеркальные фигуры. Около парка установлена сказочная скамейка. Посетители могут сесть на скамейку, нажать на кнопку и услышать знакомые строки великого русского поэта.

В конце новогодних выходных псковичи жаловались на сильный гололёд в Финском парке и Ботаническом саду. Одна женщина даже заявила, что её ребенок в парке «Лукоморье» поскользнулся и сломал тазобедренную кость. Однако вчера вечером, по словам горожан, территорию все-таки убрали, превратив лёд под ногами в мыльный порошок. 

Горожане заявили, что в Пскове напрочь отсутствует культура зимней уборки, к лестницам зимой подходить страшно, а в выходные было вовсе стыдно показать некоторые улицы города гостям. «Погода здесь не виновата, как всегда, человеческий фактор», – резюмируют псковичи. 

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