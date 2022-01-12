Мужчина пострадал в результате ДТП в Стругокрасненском районе

10:09, 12 января 2022, ПАИ

Мужчина пострадал в результате ДТП в Стругокрасненском районе, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 11 января в 12:40 на 27-м км автодороги Цапелька — Струги Красные — Плюсса.

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67-летний водитель автомобиля «Киа Оптима» на закруглении дороги выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель получил травмы, госпитализирован не был.