Мужчина пострадал в результате ДТП в Стругокрасненском районе
Мужчина пострадал в результате ДТП в Стругокрасненском районе, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Авария произошла 11 января в 12:40 на 27-м км автодороги Цапелька — Струги Красные — Плюсса.
67-летний водитель автомобиля «Киа Оптима» на закруглении дороги выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии водитель получил травмы, госпитализирован не был.
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