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Общество

Три тысячи километров разметки нанесли на дороги Псковской области в 2021 году

С 2019 года в Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводится планомерная работа по повышению уровня безопасности дорожного движения и предупреждению аварийности на дорогах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, одно из мероприятий программы — нанесение горизонтальной дорожной разметки, в том числе с применением износостойких маркировочных материалов со светоотражающими элементами. Так, в 2021 году на автомобильных дорогах регионального значения появилось порядка 3 тысяч километров новой разметки. На эти цели было направлено около 90 млн рублей из областного бюджета.

Еще одно важное направление этой работы — освещение дорог. В регионе ведется как строительство новых линий наружного искусственного электроосвещения, так и устройство локальных элементов освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках. В 2021 году оборудовано освещение в деревне Подкрестье Пушкиногорского района, в населенном пункте Ершово Псковского района. Кроме того, ведутся работы по устройству линии наружного искусственного электроосвещения в Опочке. На улицах Коммунальной и Ленина в районном центре будет построено 4 линии освещения. Контракт двухгодичный, общее количество светильников составит 227 штук. В 2021 году уже выполнены работы по технологическому подключению линии наружного искусственного электроосвещения на улице Коммунальной.

Также выполнены работы по капитальному ремонту тротуаров на автомобильной дороге в деревне Писковичи (в том числе по ремонту существующих и строительству недостающих тротуаров, по устройству линии наружного электроосвещения, замене и установке недостающего пешеходного ограждения, устройству тактильной плитки у пешеходных переходов).

Кроме того, ежегодно производится устройство и замена барьерного ограждения вдоль дорог. В 2021 году установлено более 17 км новой «барьерки». Финансирование работ составило более 40 млн рублей. Барьерное ограждение выполнено из оцинкованного металла и укомплектовано светоотражающими элементами, что положительно сказывается на безопасности дорожного движения в темное время суток. Светоотражатели обозначают направление полосы движения на виражах и поворотах и предупреждают водителей об опасном участке дороги.

В перечень мероприятий нацпроекта включено и комплексное обустройство безопасных пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений. В перечень работ входит установка «мигающих» светофоров, пешеходного ограждения и дорожных знаков на флуоресцентной основе. В 2021 году безопасными стали 22 пешеходных перехода возле школ и детских садов. На эти цели было направлено более 14 млн рублей.

Суммарный объем финансирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в 2021 году составил более 211 млн рублей.

Согласно статистике ГИБДД на региональных дорогах количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 27% по сравнению с 2020 годом.

 

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