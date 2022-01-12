Исследователи ПсковГУ зарегистрировали электронную базу данных «Великая Отечественная война: без срока давности»

10:18, 12 января 2022, ПАИ

Члены проекта лаборатории изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории Псковского государственного университета снова стали авторами электронной базы данных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

ЭБД «Великая Отечественная война: без срока давности (типовые учебно-методические материалы по гражданско-патриотическому воспитанию и духовно-нравственному воспитанию молодежи)» прошла экспертизу в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (ФГУ ФИПС) и получила свидетельство о государственной регистрации – № 2021623127 от 23 декабря 2021 года.

Авторами базы данных выступили Василий Фролов, Людмила Алиева, Наталья Никитина, Олег Корольков, Татьяна Хришкевич, Анатолий Филимонов и Татьяна Филиппова.