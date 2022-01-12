Началась видеотрансляция пресс-конференции об итогах работы псковского МЧС в новогодние праздники

12:04, 12 января 2022, ПАИ

12 января в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая итогам работы МЧС во время новогодних праздников.

О статистике и причинах чрезвычайных происшествий в Псковской области в зимние каникулы и о предстоящих мероприятиях по обеспечению безопасности людей в период крещенских купаний расскажут заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин и начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Виктор Питолин.