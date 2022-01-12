Первая школа социального проектирования 2022 года стартовала в Псковской области

10:31, 12 января 2022, ПАИ

Накануне стартовала традиционная онлайн-школа социального проектирования для представителей НКО и физических лиц Псковской области. Участниками Школы стали 60 представителей некоммерческих организаций и учреждений культуры из муниципальных районов и городских округов Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В ходе первого дня участники узнали о площадках, организующих грантовые конкурсы, определили социальную проблему в формате тренинга «Проектный робот», а также получили первое домашнее задание, направленное на проработку обоснования социальной значимости проекта. Впереди участников ждет поэтапная проработка цели и целевой аудитории, задач, команды и партнеров, количественных и качественных показателей, сметной документации, а также описания информационного сопровождения проекта.

Завершится Школа заочной независимой экспертизой проектов и их защитой перед экспертами АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», РОО «ПМЦ» и ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018».

Организаторы предоставляют возможность получить письмо поддержки от экспертов Школы. Более подробная информация о получении письма поддержки находится в официальном сообществе «Общественные проекты Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Организатором Школы является АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» и РОО «ПМЦ».