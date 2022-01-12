Россияне купили рекордные 50 млн страховок от несчастных случаев и болезней

11:00, 12 января 2022, ПАИ

В 2021 году спрос россиян на страховые полисы от несчастных случаев и болезней стал рекордным за последние десять лет. За три квартала ушедшего года граждане приобрели 50 миллионов таких документов. Этот показатель превосходит данные 2020 года в два раза, пишут «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.

Прибыли по страховкам также стали рекордными: за девять месяцев 2021-го компании собрали 200,7 миллиарда рублей премий по таким полисам, что на 40 процентов превышает показатели за аналогичный период прошлого года и на 45 — данные 2019-го. Отмечается, что россияне купили рекордное число страховок из-за развития профильного рынка, пандемии, а также роста ипотечного кредитования.

Руководитель проектов дирекции розничного страхования «СберСтрахования» Александр Абрамов объяснил, что в острую фазу пандемии россияне столкнулись с ограничениями в получении медицинской помощи, поскольку некоторые учреждения меняли свой профиль для лечения пациентов с коронавирусом. Поэтому граждане стали чаще приобретать полисы ДМС. В 2022 году Абрамов спрогнозировал дальнейший рост спроса на страховки.