Нетрезвый мужчина решил добраться домой на угнанном «Рено» в Печорах

11:07, 12 января 2022, ПАИ

10 января около 22:00 от дома на улице Индустриальной в Печорах неизвестный угнал «Рено Логан». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Угонщиком оказался 46-летний житель Печор, машину нашли у деревни Тайлово Печорского района. Выяснилось, что владелец «Рено», не выключив двигателя, выносил из машины вещи. И на какое-то время легковушка осталась без присмотра. Этим и воспользовался проходивший мимо подвыпивший мужчина. Он сел за руль и поехал домой. Не обнаружив своего автомобиля, печерянин сразу же обратился за помощью в полицию.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.