Псковичам предложили оценить работу судебных приставов

11:18, 12 января 2022, ПАИ

Жители Псковской области могут оценить работу судебных приставов, приняв участие в опросе на официальном сайте УФССП России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Онлайн-опрос на тему «Оценка работы, проведённой подразделением по противодействию коррупции управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 2021 году» будет проводиться с 15 января по 15 февраля.

Зайдя в раздел «Обращения» – «Опросы граждан», жители Псковской области могут ответить на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проведённую подразделением по противодействию коррупции УФССП России по Псковской области в 2021 году?». На выбор предлагается три варианта ответов: «высокий уровень», «средний уровень» и «низкий уровень».

В голосовании участвуют все территориальные управления ФССП России.