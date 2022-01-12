В Псковской области десятый день подряд фиксируется менее 100 новых случаев заражения COVID-19

11:24, 12 января 2022, ПАИ

В Псковской области десятый день подряд фиксируется менее 100 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщается в официальном Telegram-канале региона, за последние сутки коронавирус подтвердили у 86 человек, всего в регионе коронавирусной инфекцией заразилось 72 408 человек.

Выздоровело 68 637 пациентов (за сутки – 37), умерло 1 326 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 727 731 тест на коронавирус (за сутки – 1 838).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.