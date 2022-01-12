Контрабанду более 23 тысяч пачек сигарет пресекли в Псковской области

11:33, 12 января 2022, ПАИ

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации крупной партии сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Пограничники остановили для проверки документов легковой автомобиль марки УАЗ под управлением 32-летнего гражданина России. В результате осмотра салона и багажного отделения его автомобиля выявлено более 23 тысяч пачек сигарет иностранного производства, перевозимых без необходимых товарно-сопроводительных документов. По предварительной оценке, стоимость табачных изделий составила свыше одного миллиона рублей.

Сигареты изъяли и передали сотрудникам полиции для принятия мер.