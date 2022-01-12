«Зооград» в Пушкиногорском районе прекратил принимать посетителей

11:41, 12 января 2022, ПАИ

В Пушкиногорском районе прекратил принимать посетителей экопарк «Зооград», пишет «Псковская правда».

Напомним, с 1 января 2022 года в ряде регионов Россельхознадзор приостановил деятельность зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов, у которых нет лицензии на деятельность. Это коснулось и известного в Псковской области зоопарка «Зооград», где проживают более 150 видов животных и птиц.

Согласно постановлению правительства, для ряда питомцев нужно делать большего размера клетки и вольеры, что требует не только дополнительных затрат, но и площадей. Руководитель экопарка Андрей Голощапов отметил, что труднее произвести переделку исходя из того, что уже есть.

«Мы лицензию хотим получить, поэтому сейчас перестраиваем вольеры в соответствии с новыми нормами и требованиями, - говорит он. - Но, во-первых, зимой особо не настроишься, да и затратно это, а во-вторых, если бы мы это все с нуля делали, наверное, было бы легче. А сейчас это выглядит так, словно есть квартира с потолками 2,5 метра, а надо их сделать трехметровыми».

В Псковской области продолжил работу Ашевский зоопарк, где посмотреть животных желающие могут бесплатно. Псковский «Птичий дворик» также продолжил работу, поскольку официально является приютом для животных и лицензия им не нужна. В прежнем режиме продолжают работать зоосад «Оленегорский» в Себежском районе и экоферма «Изборский страус» в Печорском районе.

С нового года они работу продолжили, потому что официально именуются «фермами», «зоосадами» или «зооприютами», а не «зоопарками».