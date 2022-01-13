Михаил Ведерников поздравил псковских журналистов с Днём российской печати

09:00, 13 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских журналистов с Днём российской печати.

Глава региона отметил, что сегодня роль СМИ приобретает особое значение, обеспечивая оперативное предоставление людям актуальной информации о происходящих событиях, в то же время способствуя развитию диалога между властью и обществом.

Губернатор подчеркнул, что для жителей районов печатные издания по-прежнему остаются важным источником информации. «Каждая районная газета – это летопись жизни муниципалитета, где отражены самые главные события и мнения людей. Здесь работают неравнодушные и честные журналисты, которых волнует и настоящее, и будущее родного края», - сказал он.

Михаил Ведерников считает, что от объективности, мастерства, беспристрастности каждого журналиста зависит то, как жители оценивают работу, которую проводят органы власти для реализации национальных проектов и развития региона по всем направлениям.

В завершение губернатор поблагодарил журналистов за труд, искреннее неравнодушие и преданность профессии и пожелал творческих успехов, новых интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия.

«Со своей стороны администрация Псковской области продолжит делать всё необходимое, чтобы обеспечить должные условия для вашей непростой работы», - добавил он.