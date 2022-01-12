63,2% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России

11:53, 12 января 2022, ПАИ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ составляет 63,2 %, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По её словам, в четырёх регионах России коллективный иммунитет превышает уровень 80 % и более – это Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ.

По последним данным, в России выявлено 10 702 150 случаев заболевания коронавирусом, 9 758 364 человека выздоровели, 318 432 – умерло.