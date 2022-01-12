Как закончилась гармония в эпоху романтизма, расскажет псковичам искусствовед Анна Виленская

11:59, 12 января 2022, ПАИ

29 января в большом концертном зале Псковской филармонии состоится пятая лекция Анны Виленской в рамках нового образовательного проекта «9 лекций о классической музыке». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В своем цикле лекций искусствовед Анна Виленская знакомит слушателей с самыми важными моментами в истории музыки.

Тема предстоящей встречи – «Поздний романтизм. Как закончилась классическая гармония».

По мнению Анны Виленской, музыка XX века — это уже отдельный виток музыки, которую иногда язык не поворачивается назвать классической. Она не могла стать такой единомоментно: процессы разрушения старых правил начались в эпоху позднего романтизма — это вроде и часть романтизма, а вроде и отдельная эпоха. Разговор на лекции пойдет о том, почему этот отрезок истории объясняет многое в музыке XX века.

Лекции Анны Виленской рассчитаны на самую широкую аудиторию и подойдут как начинающим музыкантам, так и людям, совершенно далеким от музыки. Можно приходить с детьми.

Встреча состоится 29 января в 15:00. Билеты продаются в кассе и на сайте филармонии.

Анна Виленская — композитор, лектор, популяризатор классической музыки, редактор Союза композиторов. Руководитель Открытого музыкального лектория в Санкт-Петербурге, автор подкастов Филармонии им. Шостаковича и Союза композиторов России. Лауреат разных премий как лектор, пианистка и композитор. Проводит научно-популярные лекции о музыке разных эпох, преподаёт подбор по слуху и теорию музыки взрослым начинающим музыкантам.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного из следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.