«Нет культуры зимней уборки»: Псковичи критикуют работу коммунальщиков

15:10, 12 января 2022, ПАИ

Заметка Псковского агентства информации про каток с «неприятной атмосферой», появившийся в Ботаническом саду в Пскове, вызвала широкий отклик в социальных сетях. Горожане согласились с проблемой и начали перечислять места, в которых также успели прокатиться на льду или утонуть в сугробах. «В городе вообще нет культуры зимней уборки, погода здесь не виновата, как всегда, человеческий фактор», – уверены псковичи.

По словам жителей региона, на тротуарах около Летнего сада такая ситуация повторяется из года в год. «Машины расчищают снег, а на деле получается каток, неужели не понятно, почему это происходит? Я сама падала в сквере Искусств, идя следом за уборочной техникой. Вроде бы взрослые люди, а не хотят понимать, что после такой уборки только хуже», – считают псковичи.

Будет счастье, если не переломаешься

«Снег счищают, а под ним тротуарная плитка как паркет. Люди падают и подняться не могут», – делятся впечатлениями об уборке города псковичи.

Не лучше обстоит ситуация и во дворах Пскова, находящихся на территории некоторых управляющих компаний. В частности, жители Завокзалья заявляют, что после снегопада им приходилось вытаскивать машины из огромных сугробов. Кроме того, сильные наледи у подъездов работники некоторых «управляек» особо не сбивают, а просто посыпают песком. «К лестницам в городе лучше вообще не подходить! Съедешь как с горки! И будет счастье, если не переломаешься», – замечают псковичи.

Стоит отметить, что альтернативный метод устранения гололеда, а именно обработка дорог специализированными реагентами, также устраивает не всех. «Я видела, как они чистят тротуары от снега, их тут же посыпают реагентами. Сегодня проходя вдоль парка, напротив стадиона «Машиностроитель», под ногами как будто мыльный порошок», – пишут в комментариях в соцсетях ПАИ.

Всё не так, давай по новой

На территории микрорайона Родина управляющая компания исправно решает вопрос с уборкой снега и гололедом. Зачастую тротуары от наледи чистят при помощи реагентов, но, как правило, до «мыльной каши» дело не доходит.

Однако среди привыкших к хорошей работе «управляйки» жителей микрорайона находятся недовольные. Псковичи часто просят в социальных сетях не посыпать дороги реагентами. Доводы разные: вред здоровью, повреждение обуви и даже недостаток сугробов. «Зима со снегом и морозами пришла. Только радоваться хрусту снега под ногами, но не тут-то было. Выходишь из подъезда - и приветик: соль просто слоями, грязь ужасная», – отмечали в соцсетях.

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«Санки стоят на балконе, ребенок просит взять на улицу, но это невозможно. Обувь в соли, низ штанов тоже... и это действительно только в нашем районе. Не спорю, чище, чем везде, но эта зима первая за последние три года», – писали комментаторы. При этом некоторых отсутствие снега устраивало, но у них было желание, чтобы убирали двор именно традиционными методами. «Утро на Никольской, 4а порадовало честно вычищенной лопатой дорожкой. Можем, да?» – радовались консервативные горожане.

Более позитивно настроенные псковичи предлагаю просто переждать этот момент, настроиться на хорошие мысли и пить больше чая. «Крепитесь, люди, скоро лето! А вообще побольше позитива, чай, зима... Скоро закончится всё», – пишут псковичи.