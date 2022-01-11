Каток с неприятной атмосферой появился в Пскове

15:40, 11 января 2022, ПАИ

Псковичи в социальных сетях жалуются на гололедицу на территории парка «Лукоморье» и в Ботаническом саду в Пскове. По словам жителей города, складывается ощущение, что на территории парка то ли прорвало трубу, то ли специально залили каток.

«В Ботаническом саду устроили развлечения для детей. Но нигде не сказано, что там очень скользко и раскатано до льда. Вчера мой ребенок упал и сломал тазобедренную кость. Кто за это должен ответить? Почему нет предупреждений, что там просто лёд?» – написала псковичка губернатору в конце новогодних выходных. Тот призвал главу администрации Пскова Бориса Елкина обратить внимание на проблему.



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов















Корреспондент Псковского агентства информации вышел на прогулку в город и убедился в оправданности жалоб. На данный момент вся территория Ботанического сада представляет собой сплошной каток. Как пишут жители региона в социальных сетях, сложно следить за детьми, когда сам едва стоишь на ногах. Аналогичные жалобы поступают и на территорию Финского парка.

Глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире «Псковского телеграма Online» заявил, что в новогодние выходные из-за частых переходов через ноль на тротуарах образовалась наледь. Во время праздников особое внимание уделяли уборке парков и скверов, которые являлись центром притяжения горожан. Сейчас более тщательное внимание будет уделяться тротуарам.

«Было много вопросов, особенно в парках были проблемы, и они остаются. Будем вести претензионную работу с рядом подрядчиков, потому что, к сожалению, не все с первого раза понимают, что нужно исправлять», – отметил глава городской администрации.

«Гололедный» травматизм

За первые девять дней января в псковский травмпункт обратились 479 человек. По словам заведующего травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадима Букши, в основном псковичи обращались в медучреждение с травмами, полученными в результате гололеда.

60-70% обращений во время новогодних каникул были связаны с травмами, полученными на улице. «Где-то половина упала на улице, вторая половина – отдыхала и каталась». «Ватрушка» лидирует, и на коньках, и на лыжах падали, и просто катаясь с горки, падали», – поясняет врач.

Как отсудить компенсацию за полученную из-за гололеда травму?

Согласно информации, размещенной на сайте Управления Роспотребнадзора, если человек получил травму из-за падения в результате гололеда, можно обратиться в суд с иском о взыскании компенсации.

При этом факт причинения вреда здоровью необходимо зафиксировать должным образом. Если вы поскользнулись на улице и получили какую-либо травму, можно вызвать бригаду скорой помощи. Они зафиксируют причиненный в результате ЧП ущерб, и впоследствии вы сможете получить справку, которая будут подтверждать факт получения травмы.

Отвечать за причиненный вам ущерб будет организация, в обязанности которой входит уборка территории, на которой получена травма. Если инцидент произошёл на придомовой территории, ответственной за это будет управляющая компания, если на ступеньках какого-то учреждения, то собственник здания. Если упали вы на улице, остановке или в другом общественном месте, то отвечать будет уже муниципальное образование.

Катки с приятной атмосферой

В Псковской области на данный момент можно бесплатно покататься на стадионе «Машиностроитель» и в Финском парке. Сегодня каток начали заливать на городском стадионе в Острове. Отмечается, что для создания приятной атмосферы на катке будет организовано музыкальное сопровождение.