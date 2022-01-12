Четыре человека погибли на пожарах в Псковской области в новогодние праздники

12:14, 12 января 2022, ПАИ

В Псковской области в период с 1 по 9 января на пожарах погибли четыре человека. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 12 января.

«Праздники прошли в целом спокойно, было 35 пожаров, в которых погибли 4 человека (один в Пскове, ещё три – в районах). Пожары произошли в дневное время», - рассказал Владимир Якунин, добавив, что причинами пожаров стали нарушение пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнём.

По статистике, в этом году количество пожаров снизилось на 25%, количество погибших – на 50%. В прошлом году во время праздников погибло восемь человек.