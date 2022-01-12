В Псковской области на новогодних каникулах не было ни одного пожара из-за пиротехники

12:17, 12 января 2022, ПАИ

В Псковской области на новогодних каникулах не было ни одного пожара из-за пиротехники, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону Владимир Якунин.

Он также уточнил, что в новогодние праздники ведомство провело более ста рейдов, псковичи получили более двух тысяч памяток относительно профилактики пожаров.

«Когда приходит офицер в погонах, народ прекрасно понимает, что перед ним представитель органов власти, который может привлечь к административному ответу, если есть нарушения пожарной безопасности . Граждане прислушиваются к нашим пожеланиям и рекомендациям», - добавил Якунин.