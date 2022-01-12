Пожарные ликвидируют возгорание в двухэтажном жилом доме в Порховском районе
Пожарные ликвидируют возгорание в двухэтажном жилом доме на улице Псковской в Порховском районе, сообщает корреспондент районной газеты «Порховский вестник».
В момент пожара в доме никого не было, пострадавших нет. На данный момент сотрудники пожарно-спасательной части №25 продолжают работать на месте возгорания.
-
Фото: газета "Порховский вестник"
-
Фото: газета "Порховский вестник"
-
Фото: газета "Порховский вестник"
-
Фото: газета "Порховский вестник"
-
Фото: газета "Порховский вестник"
-
Фото: газета "Порховский вестник"
-
Фото: газета "Порховский вестник"
-
Фото: газета "Порховский вестник"
-
Фото: газета "Порховский вестник"
По словам корреспондентов районной газеты, в доме проживает семья с детьми. Они совсем недавно завершили строительство нового дома, и не исключено, что им может понадобиться помощь неравнодушных псковичей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?
12 января 2022
На псковскую управляющую компанию составили протокол из-за падения льда с крыши на щенка