Пожарные ликвидируют возгорание в двухэтажном жилом доме в Порховском районе

12:40, 12 января 2022, ПАИ

Пожарные ликвидируют возгорание в двухэтажном жилом доме на улице Псковской в Порховском районе, сообщает корреспондент районной газеты «Порховский вестник».

В момент пожара в доме никого не было, пострадавших нет. На данный момент сотрудники пожарно-спасательной части №25 продолжают работать на месте возгорания.



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"



Фото: газета "Порховский вестник"

















По словам корреспондентов районной газеты, в доме проживает семья с детьми. Они совсем недавно завершили строительство нового дома, и не исключено, что им может понадобиться помощь неравнодушных псковичей.