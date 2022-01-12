Публикуем видео с места пожара в Порховском районе
Сотрудники пожарно-спасательной части №25 ликвидируют возгорание в частном двухэтажном доме в Порховском районе.
В момент возгорания жильцов в доме не было, никто не пострадал. По словам корреспондентов районной газеты, в доме проживает семья с детьми. Они совсем недавно завершили строительство нового дома, и не исключено, что им может понадобиться помощь неравнодушных псковичей.
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