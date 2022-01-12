Согласовано место под строительство пешеходного моста через Пскову

13:00, 12 января 2022, ПАИ

Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для строительства пешеходного моста через реку Пскову в Пскове состоялись 11 января. Основной темой слушаний являлся вопрос о выборе земельного участка под строительство, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Как пояснил представитель управления градостроительной деятельности администрации города Николай Виноградов, предполагается, что новый мост соединит берега Псковы от Золотой набережной до Кремля. Общая протяженность сооружения составит 42,5 метра, а ширина – 5,5 метра.

Согласно проекту, мост будет разделён на пешеходную и велосипедную дорожки. При этом Николай Виноградов подчеркнул, что в настоящий момент речь идёт лишь о планировании местоположения будущего дорожного сооружения, а не о проекте самого моста.

Подводя итоги обсуждения, заместитель главы Пскова, председатель оргкомитета публичных слушаний Сергей Гаврилов выразил мнение, что данный мост будет активно использоваться как туристами, так и местными жителями. В результате было решено рекомендовать администрации Пскова утвердить предложенный проект с учётом замечаний, прозвучавших в ходе публичных слушаний.