Пожарные подразделения прибыли к псковской школе
Пожарные расчеты прибыли 12 января к школе № 24 в Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
После прибытия пожарных на место инцидента оказалось, что вызов был ложным. По предварительным данным, причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации в спортзале общеобразовательного учреждения.
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