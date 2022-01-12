Пожарные подразделения прибыли к псковской школе

13:11, 12 января 2022, ПАИ

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Пожарные расчеты прибыли 12 января к школе № 24 в Пскове, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

После прибытия пожарных на место инцидента оказалось, что вызов был ложным. По предварительным данным, причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации в спортзале общеобразовательного учреждения.