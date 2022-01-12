Мороз до -16 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 13 января

13:18, 12 января 2022, ПАИ

13 января в Псковской области ожидается переменная облачность. Пройдёт небольшой снег, утром и днем переходящий в мокрый снег и дождь. Ночью на юго-востоке области преимущественно без осадков. Утром и днем местами гололед, на дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью -10…-5 градусов, местами до -16 градусов, днем -5…0 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.