Почти 850 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

13:20, 12 января 2022, ПАИ

849 565 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 244,3 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 448 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 702 150 случаев заболевания коронавирусом, 9 758 364 человека выздоровели, 318 432 – умерло.