В Псковской области ищут родственников погибшего во время войны солдата

13:29, 12 января 2022, ПАИ

В Псковской области ищут родственников солдата, погибшего во время войны, пишет газета «Коммуна» Дедовичского района.

Солдат Богданов Иван Абрамович 1920 года рождения родился в деревне Кипино Дедовичского района. Призывался Володарским РВК города Ленинграда.

Солдата подняли в Волосовском районе Ленинградской области. Личность установлена по медальону. Мать – Богданова Дарья Прокофьевна. В 1946 году Ивана Богданова искали сестра Мария Абрамовна из ст. Элисенваара, КФ АССР.