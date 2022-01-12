Более 8 тысяч книг пополнили фонды муниципальных библиотек в Псковской области

14:01, 12 января 2022, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека и еще 12 муниципальных учреждений региона обновили книжные фонды. На эти цели из резервного фонда Правительства РФ выделено более 3,3 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Кроме Пскова новые книги поступили в Великие Луки, а также Гдовский, Дедовичский, Дновский, Локнянский, Островский, Палкинский, Печорский, Плюсский, Порховский и Пушкиногорский районы. Всего приобретено свыше 8 тыс экземпляров печатных изданий.

Книги распределены по муниципалитетам. Учреждения Гдовского района, в частности, пополнились 600 экземплярами книг для читателей самого разного возраста. Большинство из них получила Гдовская центральная районная библиотека имени Л. И. Малякова. Часть фонда будет передана в Черневскую сельскую библиотеку.

Сейчас книги проходят процедуру постановки на учет. Совсем скоро новинки, среди которых детективы, классические произведения, словари, справочники, женские романы, детская литература, издания по ведению домашнего хозяйства и интерактивные пособия для школьников, будут доступны для читателей.