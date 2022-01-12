Какие новые сервисы появились на «Госуслугах» в 2021 году

14:07, 12 января 2022, ПАИ

В 2021 году на портале госуслуг появилось несколько новых онлайн-сервисов, которые упрощают получение услуг.

На портале можно получить сертификат переболевшего COVID или документ о вакцинации на двух языках. Родители могут оформить заявления на пособия и выплаты, а также записать ребёнка в детсад или проверить посещаемость школы. Абитуриентам предоставили возможность отслеживать баллы по ЕГЭ и подавать документы для поступления в вуз.

Через «Госуслуги» также можно оформить временную регистрацию или получить свидетельство о браке.

Приложение «Госуслуги Авто» позволяют предъявить цифровую копию СТС, а также проверить историю автомобиля и подать заявление на его на регистрацию или замену водительских прав.

В 2021 году портал госуслуг отметил 12 лет с момента запуска сайта. За это время учётные записи зарегистрировали 93 млн граждан или более 75% населения страны старше 14 лет. В 2022 году жители Псковской области могут использовать целый ряд новых цифровых услуг.