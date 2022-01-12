Псковские библиотекари запустили викторину к 300-летию российской прокуратуры
Центральная городская библиотека Пскова запустила в интернете викторину к 300-летию со дня учреждения прокуратуры России (12 января 1722) и 350-летию со дня рождения Петра I (9 июня 1672). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.
Центр правовой и социальной информации библиотеки на Конной приглашает всех желающих попробовать ответить на вопросы, объединённые в викторину под названием «Три века на страже Закона». Все участники этого виртуального состязания получат электронные сертификаты.
Поучаствовать в викторине можно по адресу.
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