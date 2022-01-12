«Псковжилстрой» и профсоюзы подписали допсоглашение о партнерстве

15:35, 12 января 2022, ПАИ

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12 января состоялась рабочая встреча руководства АО «Псковжилстрой» с профсоюзами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Стороны подписали дополнительное соглашение о профсоюзном партнерстве, а также обсудили вопросы, касающиеся социально-экономического положения предприятия и работающего персонала. Председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов поблагодарил профком предприятия за эффективную работу по привлечению новых членов в ряды профсоюза.

И. о. генерального директора «Псковжилстроя» Александр Овчинников заявил о поддержке профсоюзного партнёрства и написал заявление на вступление в профсоюз. Таким образом он призвал коллектив вступать в профсоюзные ряды, доведя количество работников, состоящих в профсоюзе, до 100%.

Также в ходе встречи представитель СОП «Псковский облсовпроф», руководитель инспекции труда Наталья Лепаловская предоставила консультации по трудовому законодательству.