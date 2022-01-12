13 января Черногория открывает въезд для непривитых туристов

15:39, 12 января 2022, ПАИ

Власти Черногории смягчили правила въезда: непривитые путешественники снова смогут попасть в страну с 13 января, пишет РИА Новости.

По словам министра здравоохранения Елены Боровинич-Бойович, принятые перед Новым годом меры помогли улучшить эпидемиологическую обстановку. Это позволило открыть границы для туристов, не прошедших вакцинацию от коронавируса.

С 2 по 12 января 2022 года попасть в страну могли только привитые и переболевшие. С 13 января въезд разрешен при наличии сертификата об иммунизации не старше шести месяцев («Спутник V» одобрен), справки о перенесенном заболевании, ПЦР или экспресс-теста на антиген.



Прямое авиасообщение между Россией и Черногорией до сих пор не возобновлено, однако, как отмечают в посольстве РФ, это не останавливает российских туристов. С июля по сентябрь 2021 года в стране побывало более 75 тысяч россиян, что в 10 раз больше, чем в 2020-м.

