На 10% выросло производство автомобилей в России
За 2021 год производство автомобилей в России превысило 1,5 млн штук, что на 10 % больше показателя 2020 года. Рост производства в сегменте легковых автомобилей составил порядка 8 %. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС.
«По предварительным данным, за 2021 год производство автомобилей в РФ превысило 1,5 млн штук, что на 10 % больше показателя 2020 года. В частности, рост производства в сегменте легковых автомобилей составил порядка 8 %. Продажи новых автотранспортных средств на российском рынке за 2021 год составили 1,8 млн штук – это более чем на 6 % превышает результаты 2020 года», – сказал министр.
Денис Мантуров подчеркнул, что сохранить положительную динамику помогли меры стимулирования локализации и поддержки спроса на произведенные в России автомобили.