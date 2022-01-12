На 10% выросло производство автомобилей в России

15:49, 12 января 2022, ПАИ

За 2021 год производство автомобилей в России превысило 1,5 млн штук, что на 10 % больше показателя 2020 года. Рост производства в сегменте легковых автомобилей составил порядка 8 %. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, за 2021 год производство автомобилей в РФ превысило 1,5 млн штук, что на 10 % больше показателя 2020 года. В частности, рост производства в сегменте легковых автомобилей составил порядка 8 %. Продажи новых автотранспортных средств на российском рынке за 2021 год составили 1,8 млн штук – это более чем на 6 % превышает результаты 2020 года», – сказал министр.

Денис Мантуров подчеркнул, что сохранить положительную динамику помогли меры стимулирования локализации и поддержки спроса на произведенные в России автомобили.