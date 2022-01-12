Опубликован пролог к сериалу «Этерна: Часть первая»

16:11, 12 января 2022, ПАИ

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выложил пролог к первой части фэнтези-саги «Этерна», он выйдет на стриминге 20 января, а вторая часть — в начале следующего года. Об этом пишет Afisha Daily.

Сюжет саги рассказывает о сыне убитого мятежника Ричарде Окделле и наследнике законного короля в изгнании Альдо Ракане из государства Талиг. Спустя четыреста лет он захотел свергнуть узурпаторов из династии Олларов и вернуть трон своему народу. Но на его пути встает полководец Рокэ Алва, подавивший восстание против Олларов и убивший отца Окделла.

Пролог рассказывает о мире Кэртиане, созданном четырьмя богами тысячи лет назад. Они покинули его ради борьбы со злом, оставив править миром короля Ракана и четверых наследников — Повелителей Скал, Молний, Ветра и Волн. Последние стали родоначальниками Великих домов, а их потомки — Людьми Чести.

Сериал снят на основе романов цикла «Отблески Этерны» писательницы Веры Камши о людях на планете Кэртиана. В проекте снялись Юрий Чурсин, Анар Халилов, Павел Крайнов, Денис Нурулин, Сергей Горошко, Юлия Хлынина, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков, Леонид Бичевин, Сергей Гилев, Вениамин Смехов и другие.

Режиссером «Этерны» выступил Евгений Невский («Интерны»), сценаристом стал Сергей Юдаков («Великая»).