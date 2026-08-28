В Печорском муниципальном округе подвели итоги Недели культуры народа сето

19:56, 28 августа 2026, ПАИ

Торжественное закрытие Недели культуры коренного малочисленного народа сето прошло сегодня, 28 августа. Финальным событием цикла мероприятий стал этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», организованный при поддержке министерства культуры Псковской области. Об этом рассказала заместитель председателя Печорской районной общественной организации народа сето «ЭКОС» Елена Вариксоо.

Мероприятие прошло на территории музея-усадьбы сето в деревне Сигово и объединило представителей творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства и жителей региона. В рамках фестиваля была организована ярмарка ремёсел, где демонстрировались изделия изо льна, серебра, дерева и традиционная керамика. Для гостей работала площадка национальной кухни с дегустацией блюд сетоской гастрономической традиции.

На главной сцене выступили ведущие фольклорные ансамбли Псковской области, представившие вокальные и хореографические композиции на языке сето.

Неделя культуры сето (с 22 по 28 августа) включала в себя серию просветительских событий: мастер-классы, лекции, экскурсии.

22 и 24 августа состоялись выезды детей и подростков, в том числе участников патриотических объединений, в музей-усадьбу народа сето в деревню Сигово, где для них была организована экскурсия. Также ребята побывали в Печорском районе, где для них провели лекции и организовали посещение монастыря.

26 августа в библиотеке имени И. И. Василёва прошли две лекции, которые провела Елена Вариксоо.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

Ключевой задачей фестиваля стало сохранение нематериального культурного наследия и укрепление связей между поколениями.