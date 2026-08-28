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Культура

В «Михайловском» открылась выставка Русаны Наливайко

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» представляет жителям и гостям Псковской области творчество художницы Русаны Наливайко. Выставка её работ под названием «И с вами снова я» была открыта в «Льнохранилище» (экспозиционный зал в музее-усадьбе поэта) 27 августа.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как отмечает служба информации «Михайловского», в новый проект художница и музей включили 16 живописных полотен – виды Святогорья и натюрморты. Кроме того, вниманию посетителей предложены пять циклов графики. В этих работах (гелевая ручка по бумаге) художница разворачивает перед зрителями свои фантазии о жизни поэта. Среди них – серии «А. С. Пушкин и П. И. Чайковский. Времена года», «Подводная одиссея А. С. Пушкина на батискафе «Кусто» и другие. Есть на выставке и образцы декоративно-прикладного искусства. Все экспонаты предоставлены автором.

Русану Наливайко хорошо знают в Пушкиногорье. В конце 1980-х она поселилась в местной деревне Бугрово, работала в музее-заповеднике художником и смотрителем мельницы. В 2002 году стала одной из создательниц частной галереи «У мельницы».

Русана Наливайко (справа) на открытии выставки в Михайловском. Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

«Пушкин и псковское Святогорье – одна из главных тем в творчестве Русаны Георгиевны, – подчеркнули в музее. – И сам поэт, и местные реалии появляются на её картинах, на календарях, в произведениях декоративно-прикладного искусства. Работы Русаны Наливайко сегодня можно найти в собрании Пушкинского заповедника, а также во многих частных коллекциях в России и других странах».

Выставка «И с вами снова я» будет работать в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» до 30 сентября. Возрастная рекомендация для её посетителей – 6+.

Ранее сообщалось, что «Михайловское» приглашает интернет-пользователей на новую видеоэкскурсию.

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