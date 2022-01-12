Раймонд Паулс: Потеряв российский рынок, Латвия стала «глухой провинцией»

16:36, 12 января 2022, ПАИ

Композитор Раймонд Паулс считает, что Латвия, потеряв российский рынок, стала «глухой провинцией». Об этом пишет РИА Новости.

Маэстро, который в среду отмечает 86-й день рождения, сожалеет, что Латвия упустила свои возможности.

«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас (Россия). Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией - не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», - сказал Паулс журналистам.