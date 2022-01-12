Приём заявок на участие в программе «Земский учитель» идёт в Псковской области

16:46, 12 января 2022, ПАИ

В Псковской области идёт приём документов на участие в конкурсном отборе в 2022 году по программе «Земский учитель». Претенденты могут подать заявление до 15 апреля включительно, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по образованию Псковской области.

Участниками федеральной программы «Земский учитель» могут стать учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование в возрасте до 55 лет, прибывшие (переехавшие) на работу в сельскую местность либо малые города на территории Псковской области. Программой предусматривается предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей педагогу – победителю конкурсного отбора на право получения указанной выплаты.

Главная цель программы «Земский учитель» – обеспечить детям равный доступ к качественному образованию. С победителями конкурсного отбора будет заключён договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, предусматривающий обязательство учителя отработать в общеобразовательной организации в течение пяти лет.

С перечнем вакансий, при замещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты, можно ознакомиться на федеральном портале «Земский учитель» здесь.

Победители программы будут определяться специальной комиссией путём конкурсного отбора на основании предоставленных документов. При этом будет учитываться наличие у учителя квалификационной категории, педагогического стажа более 10 лет, непрерывность работы в одной организации и иные заслуги в педагогической деятельности. По каждому из критериев комиссией начисляются баллы, по максимальной сумме которых и будет определяться победитель, получающий право на денежную компенсацию.

Перечень необходимых документов, а также формы заявления и согласия на получение и обработку персональных данных размещены здесь. Документы можно направить заказным письмом с уведомлением на адрес регионального оператора (180000, Псков, улица Гоголя, 14, кабинет № 201) или на адрес электронной почты: zemteacyer@pskovedu.ru.

Напомним, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина с 1 января 2020 года программа «Земский учитель» действует во всех регионах России.

20 февраля 2019 года в ходе проведения ежегодного послания Федеральному Собранию Владимир Путин предложил запустить программу поддержки педагогов в небольших населённых пунктах – «Земский учитель». В Псковской области в соответствии с выделенной квотой участниками программы в 2020-2021 году стали девять педагогов. В рамках программы в 2022 году в соответствии с установленной на федеральном уровне квотой в школы Псковской области планируется привлечь четырёх учителей.